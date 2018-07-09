В Днепропетровской области сгорело поле пшеницы

Огонь потушили фермеры, подразделения ГосЧС не привлекались.

В Днепропетровской области пожар уничтожил 35 гектаров пшеницы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"8 июля в 20:15 в ГосЧС поступила информация о том, что возле села Большая Костромка Апостоловского района огнем уничтожено пшеницу на площади 35 га. Общая площадь поля - 194 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован работниками фермерского хозяйства самостоятельно. Подразделения ГосЧС к тушению не привлекались.

Причину возгорания выясняют правоохранители.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, в июне в Запорожской области из-за пожара сгорело 20 га пшеницы. ГосЧС регулярно предупреждает о пожарной опасности из-за жаркой погоды.