В Днепропетровской области сгорело поле пшеницы

Огонь потушили фермеры, подразделения ГосЧС не привлекались.

В Днепропетровской области сгорело поле пшеницы
Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепропетровской области пожар уничтожил 35 гектаров пшеницы.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"8 июля в 20:15 в ГосЧС поступила информация о том, что возле села Большая Костромка Апостоловского района огнем уничтожено пшеницу на площади 35 га. Общая площадь поля - 194 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован работниками фермерского хозяйства самостоятельно. Подразделения ГосЧС к тушению не привлекались.

Причину возгорания выясняют правоохранители.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Напомним, в июне в Запорожской области из-за пожара сгорело 20 га пшеницы. ГосЧС регулярно предупреждает о пожарной опасности из-за жаркой погоды.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в полеВ Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентрВ Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
Пострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИПострадавший при взрыве на Донбассе ребенок находится в тяжелом состоянии, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенцаВ Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца
В Херсонской области мать пыталась продать младенца, чтобы купить домВ Херсонской области мать пыталась продать младенца, чтобы купить дом
В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в полеВ Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
17 детей отравились в санатории в Барышевке Киевской области17 детей отравились в санатории в Барышевке Киевской области
На металлургическом комбинате в Мариуполе обнаружен современный артиллерийский снарядНа металлургическом комбинате в Мариуполе обнаружен современный артиллерийский снаряд
Мошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подросткаМошеники похитили деньги, собранные на лечение раненного взрывом в Донецкой области подростка
В Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия гимназииВ Ровенской области местные жители подрались с полицией из-за закрытия гимназии
В Харьковской области 53-летнего военного убили из-за отказа выпитьВ Харьковской области 53-летнего военного убили из-за отказа выпить
В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафеВ Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
Последние новости
Подгружаем последние новости