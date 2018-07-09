В Днепропетровской области сгорело поле пшеницы
Огонь потушили фермеры, подразделения ГосЧС не привлекались.
В Днепропетровской области пожар уничтожил 35 гектаров пшеницы.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"8 июля в 20:15 в ГосЧС поступила информация о том, что возле села Большая Костромка Апостоловского района огнем уничтожено пшеницу на площади 35 га. Общая площадь поля - 194 га", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был ликвидирован работниками фермерского хозяйства самостоятельно. Подразделения ГосЧС к тушению не привлекались.
Причину возгорания выясняют правоохранители.
Напомним, в июне в Запорожской области из-за пожара сгорело 20 га пшеницы. ГосЧС регулярно предупреждает о пожарной опасности из-за жаркой погоды.
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09.07.2018 11:34