В Днепре застрелили мужчину во дворе собственного дома

Пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.

В ночь на 9 июля в Днепре неизвестные застрелили 31-летнего мужчину во дворе его дома.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Около часа ночи на ул. Кодацкий Узвиз г. Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

На месте происшествия полицейские изъяли гильзу, которую сейчас направили на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщает "Информатор", раненого мужчину обнаружили его соседи после того как услышали выстрел.

Выбежав на улицу, они увидели своего соседа, лежавшего в луже крови. Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На поиск людей, подозреваемых направили несколько экипажей полиции.