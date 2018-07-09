В Днепре застрелили мужчину во дворе собственного дома

Пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание.

В Днепре застрелили мужчину во дворе собственного дома
Фото: dp.informator.ua

В ночь на 9 июля в Днепре неизвестные застрелили 31-летнего мужчину во дворе его дома.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Около часа ночи на ул. Кодацкий Узвиз г. Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

На месте происшествия полицейские изъяли гильзу, которую сейчас направили на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 УК (умышленное убийство).

Фото: dp.npu.gov.ua

Как сообщает "Информатор", раненого мужчину обнаружили его соседи после того как услышали выстрел.

Выбежав на улицу, они увидели своего соседа, лежавшего в луже крови. Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, убегавших вглубь улицы. На поиск людей, подозреваемых направили несколько экипажей полиции.

Напомним, в воскресенье, 8 июля, в Киеве полицейские со стрельбой задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался взять в заложники прохожую.


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