Мы в Украине, научились говорить то, что думаем, - Тина Кароль
Тина Кароль раскритиковала участие певца Alekseev в Евровидении-2018. Ее возмутило, что Беларусь представлял не белорус.
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«Для этого есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор — я хочу быть белорусом. Но тут вышла подмена понятий. Действительно, Беларусь должен был представлять артист с белорусским паспортом. Это важно для представления страны», — сказала певица в интервью kp.by.
«Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю», — отметила она.
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