В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала

Ребенок получил обширные ожоги 4-й степени.

В воскресенье, 8 июля, в Харькове умер ребенок, пострадавший на праздновании Ивана Купала 6 июля. Пятилетний мальчик упал в костер в Кегичевском районе и получил смертельные ожоги, информирует местное издание "Медиапорт".

Согласно сообщению, семья мальчика отмечала праздник Ивана Купала. Пока родители отвлеклись на другие дела, мальчик упал в костер. Мальчик получил обширные ожоги самой тяжелой 4-й степени. С помощью санавиации ребенка доставили в харьковскую больницу.

В полиции отмечают, что семья мальчика "характеризуется позитивно". По факту происшествия открыто уголовное производство по ст. 166 - злостное невыполнение обязанностей по досмотру за ребенком.

По данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, во время купальских гуляний 6 июля в разных районах Харьковской области ожоги получили четверо людей, включая 5-летнего ребенка.

Накануне сообщалось, что в Харькове из-за ночного пожара в пятиэтажке эвакуировали более 100 человек.