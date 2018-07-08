Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова

РоSSийский режиссер Елизавета Стишова выступила в поддержку заключенных Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова.

Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
Фото: LB.ua

На завершившемся в Карловых Варах 53-м Международном кинофестивале одна из награжденных - режиссер Елизавета Стишова - отдала свой приз в виде денежного вознаграждения родителям незаконного удерживаемого в РоSSии украинского кинорежиссера Олега Сенцова, сообщает Еспресо.tv.

Сообщается, что Стишову наградили за фильм "Сулейман гора", снятый в копродукции с Кыргызстаном. Он победил в фестивальной секции "На Восток от Запада".

Как отмечается, на церемонии закрытия Стишова выступила в поддержку роSSийского режиссера Кирилла Серебренникова и украинца Олега Сенцова. Причитающуюся ей денежную премию в размере 15 тыс. евро режиссер решила передать родителям коллег, лишенных свободы.

Также награду получил фильм Ивана Твердовского "Подбросили". Он был задействован в главном конкурсе смотра и оказался отмечен Специальным призом международного жюри.

Кроме того, в документальной секции победили "Свидетели Путина" (Латвия-Швейцария-Чехия) - картина Виталия Манского, который с недавних пор живет в Риге.

Главную награду - "Хрустальный глобус" - получила картина "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары" представителя "новой волны" кинематографа Румынии Раду Жуде.

Напомним, в этом году украинский полнометражный художественный фильм "Вулкан" Романа Бондарчука вошел в конкурсную программу 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах.

Также на фестивале были представлены проекты украинских документальных лент "Панорама" режиссера и автора сценария Юрия Шилова, "История зимнего сада" Семена Мозгового и лента "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева.

Во время премьеры украинского фильма "Вулкан" на кинофестивале Роман Бондарчук призвалл освободить Сенцова.


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