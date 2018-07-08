Умерла самая старая жительница Европы

Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет.

Самая старая жительница Европы Джузеппина Проджетто умерла на 117-м году жизни в итальянской провинции Флоренция.

Об этом сообщает ANSA.

"Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет и 37 дней в Монтелупо-Фьорентино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Джузеппина Проджетто родилась в Ла Маддалене на Сардинии. Вместе с сыном Ренато Фрау она переехала в Монтелупо-Фьорентино в 1960-х годах. Ее сын погиб в 39-летнем возрасте, спасая утопающего неподалеку от Ливорно.

Проджетто была второй в списке старейших людей в мире - после японки Тие Мияко, которой 117 лет.

Напомним, в прошлом году в Израиле умер старейший мужчина мира Исраэль Криштал. Ему было 113.