Умерла самая старая жительница Европы
Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет.
Самая старая жительница Европы Джузеппина Проджетто умерла на 117-м году жизни в итальянской провинции Флоренция.
Об этом сообщает ANSA.
"Джузеппина Проджетто ушла из жизни в возрасте 116 лет и 37 дней в Монтелупо-Фьорентино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Джузеппина Проджетто родилась в Ла Маддалене на Сардинии. Вместе с сыном Ренато Фрау она переехала в Монтелупо-Фьорентино в 1960-х годах. Ее сын погиб в 39-летнем возрасте, спасая утопающего неподалеку от Ливорно.
Проджетто была второй в списке старейших людей в мире - после японки Тие Мияко, которой 117 лет.
Напомним, в прошлом году в Израиле умер старейший мужчина мира Исраэль Криштал. Ему было 113.
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