Во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина

45-летняя женщина с осколочными ранениями госпитализирована.

Во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина
Фото: kievpravda.com

В воскресенье, 8 июля, во Львове в квартире на ул. Некрасова взорвалась граната, в результате чего погиб человек. Инцидент произошел приблизительно в 16.41.

Как сообщает "Горячая линия города Львов", в результате взрыва погиб 57-летний мужчина. Также пострадала 45-летняя женщина.

С осколочными ранениями грудной клетки и бедра она госпитализирована в городскую больницу скорой помощи.

На месте происшествия работают представители ГосЧС, полиции и других служб. Причины взрыва выясняются.

Как сообщалось, девять человек получили ранения из-за взрыва гранаты у кафе в Ивано-Франковской области.


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