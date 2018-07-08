Во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина
45-летняя женщина с осколочными ранениями госпитализирована.
В воскресенье, 8 июля, во Львове в квартире на ул. Некрасова взорвалась граната, в результате чего погиб человек. Инцидент произошел приблизительно в 16.41.
Как сообщает "Горячая линия города Львов", в результате взрыва погиб 57-летний мужчина. Также пострадала 45-летняя женщина.
С осколочными ранениями грудной клетки и бедра она госпитализирована в городскую больницу скорой помощи.
На месте происшествия работают представители ГосЧС, полиции и других служб. Причины взрыва выясняются.
Как сообщалось, девять человек получили ранения из-за взрыва гранаты у кафе в Ивано-Франковской области.
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Общество
08.07.2018 15:40