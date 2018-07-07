Львовские хирурги стабилизировали состояние раненых на Ровенском полигоне бойцов

Накануне военных прооперировали.

Львовские хирурги стабилизировали состояние раненых на Ровенском полигоне бойцов

Медикам Львовского военного госпиталя удалось стабилизировать состояние трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения при взрыве миномета на Ровенском военном полигоне.

Об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Укринформ.

"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.

В свою очередь медики отмечают, что раненых ожидают новые операции и длительная реабилитация.

Накануне на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета "Молот" погибли трое и были ранены девять военнослужащих. Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях и поручил министру обороны, генералу армии Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах трагедии.

Сегодня на Закарпатье объявлен День траура в связи с гибелью трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона на полигоне в Ровенской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в полеВ Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
Блок рекламы


Похожие новости
На Закарпатье сегодня траур по погибшим военными на полигоне в РовноНа Закарпатье сегодня траур по погибшим военными на полигоне в Ровно
Медики стабилизировали состояние подростка, сбитого вчера на ПознякахМедики стабилизировали состояние подростка, сбитого вчера на Позняках
В Пизе мотоциклист стрелял по прохожим, 5 раненыхВ Пизе мотоциклист стрелял по прохожим, 5 раненых
В МВД уточнили количество убитых и раненых в перестрелке в ОдессеВ МВД уточнили количество убитых и раненых в перестрелке в Одессе
В Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологиВ Никополе массово увольняются хирурги и анестезиологи
В ночном клубе в Мадриде обвалился потолок, 26 раненыхВ ночном клубе в Мадриде обвалился потолок, 26 раненых
В ровенском суде подсудимый сбежал из-под стражиВ ровенском суде подсудимый сбежал из-под стражи
На мусорном полигоне под Киевом будут перерабатывать жидкие отходы – КГГАНа мусорном полигоне под Киевом будут перерабатывать жидкие отходы – КГГА
Киевлян приглашают в новогоднюю ночь на Почтовую площадь - поздравить бойцов АТОКиевлян приглашают в новогоднюю ночь на Почтовую площадь - поздравить бойцов АТО
На Днепропетровщине провели в последний путь двух молодых бойцов АТО, погибших на ДонбассеНа Днепропетровщине провели в последний путь двух молодых бойцов АТО, погибших на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости