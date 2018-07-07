Львовские хирурги стабилизировали состояние раненых на Ровенском полигоне бойцов

Накануне военных прооперировали.

Медикам Львовского военного госпиталя удалось стабилизировать состояние трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения при взрыве миномета на Ровенском военном полигоне.

Об этом сообщил руководитель регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк, передает Укринформ.

"Хирурги Львовского военного госпиталя стабилизировали состояние военных, которые получили тяжелые ранения от взрыва миномета во время учений на Ривненском полигоне. Накануне их прооперировали, все трое находятся в сознании в стабильно тяжелом состоянии", - отметил Поронюк.

В свою очередь медики отмечают, что раненых ожидают новые операции и длительная реабилитация.

Накануне на Ровенском полигоне из-за разрыва миномета "Молот" погибли трое и были ранены девять военнослужащих. Президент Петр Порошенко запретил использовать минометы "Молот" на учениях и поручил министру обороны, генералу армии Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко разобраться в причинах трагедии.

Сегодня на Закарпатье объявлен День траура в связи с гибелью трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона на полигоне в Ровенской области.