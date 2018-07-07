В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца

35-летнему мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Ровенской области правоохранители задержали иностранца, который в состоянии алкогольного опьянения избил мать с полуторамесячной девочкой на руках. Ребенок госпитализирован.

Как сообщает отдел коммуникации областной полиции, инцидент произошел в пятницу, 6 июля, около 22:00.

В полицию поступило сообщение, что в травматологическое отделение госпитализирована полуторамесячная девочка с тяжелыми травмами головы. У ребенка диагностировали перелом свода черепа и теменной кости.

По словам 38-летней матери, между ней и нетрезвым 35-летним мужчиной возникла ссора, во время которой он начал наносить ей телесные повреждения. Во время избиения младенец был на руках у женщины.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Иностранца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, накануне вечером у Киевского вокзала мужчина из травматического оружия ранил журналистку с ребенком на руках.