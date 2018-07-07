Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 50 человек

На этой неделе температура поднималась до 34 градусов.

В канадской провинции Квебек из-за высокой температуры воздуха умерли 54 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Квебека, передает издание CBC.

"Многие из погибших были старше 65 лет и имели физические или психические проблемы со здоровьем. Около 60 процентов погибших были мужчинами, которые жили отдельно. Ни один из них не имел дома кондиционера, и все они жили в многоэтажных домах", - говорится в сообщении.

Температура достигла максимума в четверг и составила 34 градуса. В Монреале в этот день вызовов скорой помощи было на 30 процентов больше, чем обычно. За прошедшую неделю в городе от жары погибло 28 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения, количество смертей от жары может увеличиться.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29 ° С будет наблюдаться в ближайшее воскресенье и понедельник, в частности это будет касаться южной части Квебека.