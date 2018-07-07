Из-за аномальной жары в Канаде погибли более 50 человек
На этой неделе температура поднималась до 34 градусов.
В канадской провинции Квебек из-за высокой температуры воздуха умерли 54 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Квебека, передает издание CBC.
"Многие из погибших были старше 65 лет и имели физические или психические проблемы со здоровьем. Около 60 процентов погибших были мужчинами, которые жили отдельно. Ни один из них не имел дома кондиционера, и все они жили в многоэтажных домах", - говорится в сообщении.
Температура достигла максимума в четверг и составила 34 градуса. В Монреале в этот день вызовов скорой помощи было на 30 процентов больше, чем обычно. За прошедшую неделю в городе от жары погибло 28 человек.
Согласно данным министерства здравоохранения, количество смертей от жары может увеличиться.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха до 29 ° С будет наблюдаться в ближайшее воскресенье и понедельник, в частности это будет касаться южной части Квебека.
Напомним, июнь в Киеве на 2,4 градуса превысил климатическую норму.
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Общество
07.07.2018 14:42