В Дрогобыче 13-летняя девочка, защищаясь, убила отца

Со школьницей работают психологи.

?В Дрогобыче 13-летняя девочка, защищаясь, убила отца
Фото: fakti.ks.ua

В Дрогобыче (Львовская область) 13-летняя девочка, защищаясь во время бытового конфликта, убила отца.

Происшествие случилось в ночь на субботу в одной из многоэтажек по улице Грушевского, сообщила пресс-служба местной полиции.

35-летний мужчина, будучи пьяным, начал угрожать дочери. В итоге она схватилась за нож и ударила его в шею.

Со школьницей работают психологи.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Уголовная ответственность за убийства в Украине наступает с 14 лет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
Блок рекламы


Похожие новости
В детском лагере жены Януковича отравились 12 детей, одна девочка в комеВ детском лагере жены Януковича отравились 12 детей, одна девочка в коме
В Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщинуВ Киеве отколовшая из-за грозы ветка убила женщину
В Дрогобыче от удара током погиб ребенокВ Дрогобыче от удара током погиб ребенок
В Доброполье скончалась девочка, попавшая под бетонную стенуВ Доброполье скончалась девочка, попавшая под бетонную стену
В Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочьВ Ивано-Франковской области психически больная женщина молотком убила свою дочь
Киевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривенКиевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривен
Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве отца в Хусте сдался полицииНесовершеннолетний подозреваемый в убийстве отца в Хусте сдался полиции
Во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочкаВо Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка
В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка В Донецкой области из-за халатности родителей-алкоголиков чуть не замерзла 6-летняя девочка
Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)Соцработник применил оружие против агрессивного отца ребенка во Львове (ВИДЕО)
Последние новости
Подгружаем последние новости