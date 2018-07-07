В Дрогобыче 13-летняя девочка, защищаясь, убила отца
Со школьницей работают психологи.
В Дрогобыче (Львовская область) 13-летняя девочка, защищаясь во время бытового конфликта, убила отца.
Происшествие случилось в ночь на субботу в одной из многоэтажек по улице Грушевского, сообщила пресс-служба местной полиции.
35-летний мужчина, будучи пьяным, начал угрожать дочери. В итоге она схватилась за нож и ударила его в шею.
Со школьницей работают психологи.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.
Уголовная ответственность за убийства в Украине наступает с 14 лет.
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