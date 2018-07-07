?В Дрогобыче 13-летняя девочка, защищаясь, убила отца

Со школьницей работают психологи.

В Дрогобыче (Львовская область) 13-летняя девочка, защищаясь во время бытового конфликта, убила отца.

Происшествие случилось в ночь на субботу в одной из многоэтажек по улице Грушевского, сообщила пресс-служба местной полиции.

35-летний мужчина, будучи пьяным, начал угрожать дочери. В итоге она схватилась за нож и ударила его в шею.

Со школьницей работают психологи.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Уголовная ответственность за убийства в Украине наступает с 14 лет.