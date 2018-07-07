"Вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский" второй раз за два месяца выдворили из Украины

Его задержали в Трускавце.

"Вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский" второй раз за два месяца выдворили из Украины
Фото: Национальная полиция

43-летнего "вора в законе" Джавида Мамедова, известного в криминальных кругах под прозвищем "Дато Агджабединский", второй раз за два месяца депортировали из Украины. Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области.

"Два месяца назад этот неоднократно судимый за тяжкие преступления "вор в законе" был задержан правоохранителями в Киевской области и принудительно выдворен за пределы Украины. Однако, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию нашего государства в течение трех лет, он нашел способ вернуться и приехал в Трускавец, где его и задержали наши оперативники", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк .

"Дато Агджабединский" является лидером одной из преступных группировок (так называемой "воровской оппозиции"), действующий в нескольких странах, в том числе в Украине, РоSSии и Грузии. В 2012 году Джавид Мамедов был "коронован" в Греции. Он был неоднократно судим за тяжкие преступления, а в мае 2018 года его депортировали из Украины, запретив въезд в страну на три года.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил, что на территории Украины находятся до 100 "воров в законе". По его словам, они занимаются самыми разнообразными преступлениями - от угонов автомобилей до убийств.


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