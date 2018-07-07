Из-за смерти детей в недостроенном доме в Нежине открыли два уголовных производства

В городе объявили трехдневный траур.

Полиция Черниговской области открыла два уголовных производства по факту гибели трех подростков в результате падения бетонной плиты в недостроенном здании в пригороде Нежина. Об этом сообщает в субботу полиция Черниговской области.

В частности, открыто уголовное производство в рамках ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Наказание по этой статье предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которое квалифицируется как несчастный случай.

В связи с гибелью детей в Нежине 6, 7 и 8 июля объявлены Днями траура.

Напомним, в Нежине три ребенка 2004 и 2006 годов рождения погибли из-за обрушения плиты в недостроенном доме. Трагедия случилась 6 июля.