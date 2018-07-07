В Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбой
Мужчины отобрали у парня в парке телефон.
Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин вручил вчера, 6 июля, благодарность за смелость, проявленную настойчивость и профессионализм двум сотрудникам частного правоохранительного агентства, которые помогли задержать злоумышленника в центре Киева. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одессе.
Как сообщается,в одном из паркой Одессы двое неизвестных мужчин пригрозили ножом 21-летнему парню и отобрали мобильный телефон. На просьбу о помощи отреагировали случайно проходившие мимо сотрудники охранного агентства, которые «по горячим следам» установили местонахождение преступников и задержали их. После чего вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Приморского отдела полиции в г. Одесса.
По данным местных СМИ, мужчины являются сотрудниками "Агентства безопасности "Охранно пожарное подразделение "ЮГ".
В настоящее время суд избрал правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей.
По указанному факту продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Обоим нападавшим грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Напомним, в прошлом году в Одессе мужчина, который стал свидетелем убийства, задержал злоумышленника и передал его полиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
07.07.2018 14:36
07.07.2018 14:36