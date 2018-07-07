В Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбой

Мужчины отобрали у парня в парке телефон.

Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин вручил вчера, 6 июля, благодарность за смелость, проявленную настойчивость и профессионализм двум сотрудникам частного правоохранительного агентства, которые помогли задержать злоумышленника в центре Киева . Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одессе.

Как сообщается,в одном из паркой Одессы двое неизвестных мужчин пригрозили ножом 21-летнему парню и отобрали мобильный телефон. На просьбу о помощи отреагировали случайно проходившие мимо сотрудники охранного агентства, которые «по горячим следам» установили местонахождение преступников и задержали их. После чего вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Приморского отдела полиции в г. Одесса.

По данным местных СМИ , мужчины являются сотрудниками "Агентства безопасности "Охранно пожарное подразделение "ЮГ".

В настоящее время суд избрал правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей.

По указанному факту продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Обоим нападавшим грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в прошлом году в Одессе мужчина, который стал свидетелем убийства, задержал злоумышленника и передал его полиции.