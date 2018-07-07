В Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбой

Мужчины отобрали у парня в парке телефон.

В Одессе сотрудники охранного агенства задержали злоумышленников за разбой
Фото: od.npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Одесской области Дмитрий Головин вручил вчера, 6 июля, благодарность за смелость, проявленную настойчивость и профессионализм двум сотрудникам частного правоохранительного агентства, которые помогли задержать злоумышленника в центре Киева. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одессе.

Как сообщается,в одном из паркой Одессы двое неизвестных мужчин пригрозили ножом 21-летнему парню и отобрали мобильный телефон. На просьбу о помощи отреагировали случайно проходившие мимо сотрудники охранного агентства, которые «по горячим следам» установили местонахождение преступников и задержали их. После чего вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Приморского отдела полиции в г. Одесса.

По данным местных СМИ, мужчины являются сотрудниками "Агентства безопасности "Охранно пожарное подразделение "ЮГ".

В настоящее время суд избрал правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей.

По указанному факту продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Обоим нападавшим грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в прошлом году в Одессе мужчина, который стал свидетелем убийства, задержал злоумышленника и передал его полиции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
Блок рекламы


Похожие новости
В Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банкВ Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банк
Находящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в ОдессеНаходящийся в розыске мужчина пытался перерегистрировать автомобиль в сервисном центре МВД в Одессе
В Киеве задержали преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсудаВ Киеве задержали преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда
Двух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской областиДвух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской области
В "Жулянах" задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужаВ "Жулянах" задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужа
В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"
Полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетовПолицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов
Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетаминаСтоличного патрульного задержали за сбыт метамфетамина
Конвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в КиевеКонвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в Киеве
В Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартирВ Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартир
Последние новости
Подгружаем последние новости