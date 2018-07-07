Тина Кароль раскритиковала певца Alexeev

Тина Кароль

Певица и тренер «Голосу країни» Тина Кароль резко отозвалась о выступлении украинского исполнителя Alexeev на Евровидении от Беларуси.

По мнению артистки, страну должен был бы представлять ее гражданин. Об этом исполнительница заявила, находясь в Минске, где сейчас проходят дни Украины в Беларуси.

«Для это есть граждане Беларуси, чтобы представить свою страну. Даже если бы они не попали в финал, это все-таки конкурс, где встречаются страны. Если бы Алексеев принял гражданство, это был бы выбор – я хочу быть белорусом. Но тут получилась подмена понятий. Мы в своей стране, в Украине, научились говорить то, что думаем. Мы не боимся и не прячемся. Сейчас я говорю то, что думаю. Действительно, Беларусь должен был представлять артист с белорусским паспортом. Да, это важно для представления страны», — сказала Тина, пишет kp.by.

Источник: ТСН


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