48-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве подполковника Глушака, арестовали (обновлено)
Подозреваемый тщательно готовился к преступлению.
Прокуратура Киева объявила подозрение 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства полицейского Дмитрия Глушака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.
"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече", - сообщили в прокуратуре.
Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, задержанный дважды выстрелил в Глушака и ограбил его, забрав цепочку и мобильный телефон.
"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - уточнили в прокуратуре.
Задержанному объявили подозрение за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с насилием) УК Украины.
Обновление. Спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что Шевченковский районный суд сегодня избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога, передает "112 Украина".
По ее словам, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы, или пожизненное.
Напомним, подполковник полиции Дмитрий Глушак был убит 5 июля в собственной машине из пистолета ТТ. По словам источника LB.ua в правоохранительных органах, подозреваемый в прошлом году вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество.
С Глушаком он знаком не был, а вышел на него через интернет-барахолку, где полицейский выставил на продажу золотую цепочку весом 100 грамм. Преступник выглядел прилично, в пиджаке и с портфелем, так что Глушак пустил его в машину и согласился отъехать в соседний двор - якобы для проверки качества золота.
Там убийца достал пистолет и застрелил полицейского. Цепочку он сразу понес в ломбард. Преступника вычислили в течение нескольких часов по записям камер видеонаблюдения и мобильному трафику.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
07.07.2018 14:36