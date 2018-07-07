В убийстве подполковника Глушака объявили подозрение 48-летнему киевлянину

Подозреваемый тщательно готовился к преступлению.

В убийстве подполковника Глушака объявили подозрение 48-летнему киевлянину

Прокуратура Киева объявила подозрение 48-летнему жителю Киево-Святошинского района Киевской области по факту умышленного убийства полицейского Дмитрия Глушака. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Установлено, что в конце июня злоумышленник, который уже был неоднократно судим за тяжкие корыстные преступления, через сеть интернет нашел объявление потерпевшего о продаже золотой цепочки и договорился о встрече", - сообщили в прокуратуре.

Во время встречи, сев в автомобиль на заднее сиденье, задержанный дважды выстрелил в Глушака и ограбил его, забрав цепочку и мобильный телефон.

"Собранные в ходе досудебного следствия доказательства обоснованно подтверждают причастность задержанного к преступлению, а также свидетельствуют о тщательной подготовке к его совершению", - уточнили в прокуратуре.

Задержанному объявили подозрение за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение смерти другому человеку из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, совмещенное с насилием) УК Украины.

Напомним, подполковник полиции Дмитрий Глушак был убит 5 июля в собственной машине из пистолета ТТ. По словам источника LB.ua в правоохранительных органах, подозреваемый в прошлом году вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество.

С Глушаком он знаком не был, а вышел на него через интернет-барахолку, где полицейский выставил на продажу золотую цепочку весом 100 грамм. Преступник выглядел прилично, в пиджаке и с портфелем, так что Глушак пустил его в машину и согласился отъехать в соседний двор - якобы для проверки качества золота.

Там убийца достал пистолет и застрелил полицейского. Цепочку он сразу понес в ломбард. Преступника вычислили в течение нескольких часов по записям камер видеонаблюдения и мобильному трафику.


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