В Нежине из-за обрушения плиты в недостроенном доме погибли трое детей

На месте работают спасатели.

В Нежине из-за обрушения плиты в недостроенном доме погибли трое детей
Фото: cn.dsns.gov.ua

В Нежине Черниговской области три ребенка погибли из-за обрушения плиты в недостроенном доме.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В 16:20 пятницы спасатели получили информацию о том, что по ул. Борзнянский путь при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли трое детей ребенка 2004 и 2006 годов рождения.

На месте происшествия работают спасатели и два автокрана.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, 5 июля в Ивано-Франковске 87-летняя женщина упала с третьего этажа вместе с балконом. Сегодня стало известно, что она умерла в больнице.


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