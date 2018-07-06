В Нежине из-за обрушения плиты в недостроенном доме погибли трое детей
На месте работают спасатели.
В Нежине Черниговской области три ребенка погибли из-за обрушения плиты в недостроенном доме.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В 16:20 пятницы спасатели получили информацию о том, что по ул. Борзнянский путь при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибли трое детей ребенка 2004 и 2006 годов рождения.
На месте происшествия работают спасатели и два автокрана.
Напомним, 5 июля в Ивано-Франковске 87-летняя женщина упала с третьего этажа вместе с балконом. Сегодня стало известно, что она умерла в больнице.
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