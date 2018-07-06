Новостей.COM ⇒ Общество

В Бердянске прибывшие по вызову медики скорой помощи вызвали себе "скорую" В доме травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания. Фото: 24tv.ua В Бердянске медикам скорой помощи, прибывшим на вызов, самим понадобилась помощь коллег. Об этом сообщает местный сайт 061.ua. Инцидент произошел сегодня утром. Бригада скорой помощи получила вызов о том, что мужчине стало плохо в подъезде собственного дома. Однако, приехав на место, врачи сами почувствовали недомогание. Как позже выяснилось, что в доме неизвестным веществом травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания. Причину выявили спасатели ГосЧС. Напомним, ранее в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.