В Бердянске прибывшие по вызову медики скорой помощи вызвали себе "скорую"
В доме травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания.
В Бердянске медикам скорой помощи, прибывшим на вызов, самим понадобилась помощь коллег.
Об этом сообщает местный сайт 061.ua.
Инцидент произошел сегодня утром.
Бригада скорой помощи получила вызов о том, что мужчине стало плохо в подъезде собственного дома.
Однако, приехав на место, врачи сами почувствовали недомогание. Как позже выяснилось, что в доме неизвестным веществом травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания.
Причину выявили спасатели ГосЧС.
Напомним, ранее в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.
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06.07.2018 12:37