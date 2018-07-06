В Бердянске прибывшие по вызову медики скорой помощи вызвали себе "скорую"

В доме травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания.

В Бердянске прибывшие по вызову медики скорой помощи вызвали себе "скорую"
Фото: 24tv.ua

В Бердянске медикам скорой помощи, прибывшим на вызов, самим понадобилась помощь коллег.

Об этом сообщает местный сайт 061.ua.

Инцидент произошел сегодня утром.

Бригада скорой помощи получила вызов о том, что мужчине стало плохо в подъезде собственного дома.

Однако, приехав на место, врачи сами почувствовали недомогание. Как позже выяснилось, что в доме неизвестным веществом травили тараканов и не выждали времени, необходимого для проветривания.

Причину выявили спасатели ГосЧС.

Напомним, ранее в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей.


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