Подполковника Глушака убили ради золотой цепочки

Убийцу задержали в течение нескольких часов.

Подполковника Глушака убили ради золотой цепочки

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве подполковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве.

По словам источника LB.ua в правоохранительных органов, подозреваемый в прошлом году вышел из тюрьмы, где отбывал срок за мошенничество.

С Глушаком он знаком не был, а вышел на него через интернет-барахолку, где полицейский выставил на продажу золотую цепочку весом 100 грамм. Преступник выглядел прилично, в пиджаке и с портфелем, так что Глушак пустил его в машину и согласился отъехать в соседний двор - якобы для проверки качества золота.

Там убийца достал пистолет ТТ и застрелил полицейского. Цепочку он сразу понес в ломбард.

Преступника вычислили в течение нескольких часов по записям камер видеонаблюдения и мобильному трафику.

Напомним, убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одной из основных версий преступления было убийство из корыстных мотивов.


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