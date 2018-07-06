В Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИ
Правоохранители установили личность одного из преступников.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве полковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Других подробностей агентство не сообщает.
Накануне в официальных заявлениях полиции была информация о двух убийцах.
Убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одна из основных версий преступление - убийство из корыстных мотивов.
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