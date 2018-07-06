В Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИ

Правоохранители установили личность одного из преступников.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве полковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве . Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Других подробностей агентство не сообщает.

Накануне в официальных заявлениях полиции была информация о двух убийцах.