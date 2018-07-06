В Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИ

Правоохранители установили личность одного из преступников.

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве полицейского, - СМИ

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в убийстве полковника полиции Дмитрия Глушака в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Других подробностей агентство не сообщает.

Накануне в официальных заявлениях полиции была информация о двух убийцах.

Убийство произошло днем 5 июля в Шевченковском районе Киева. Сотрудник аппарата Нацполиции Дмитрий Глушак был найден мертвым в автомобиле неподалеку от места работы. Одна из основных версий преступление - убийство из корыстных мотивов.


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