Директор школы под Харьковом при увольнения увезла с собой парты

Устраиваясь на работу, женщина получила разрешение "пользоваться своими вещами".

Директор школы под Харьковом при увольнения увезла с собой парты
Фото: nr2ru.com

Директор школы в с.Хорошево (Харьковский район) написала заявление об увольнении и вывезла часть мебели, в том числе парты и лавки. Об этом пишет местное издание SQ со ссылкой на родителей учащихся школы.

"В школе начали разбирать мебель, нам объяснили, что эта мебель не стоит на балансе в школе. Почему? Директор говорит, что это ее, и нет вопросов, а почему уже 3 года, а оно не оформлено. Куда смотрело РУО (районное управление образования - SQ)?" – написала одна из родителей Ольга Золочевская.

Директор ссылается на то, что мебель – с ее предыдущего места работы и не стоит на балансе школы, поэтому она имеет право ее забрать.

Как сообщила начальник отдела образования Харьковской райгосадминистрации Ольга Бабельчук, заявление об увольнении директора Хорошевской школы еще не поступало. Что касается мебели, то такая ситуация "действительно могла возникнуть".

"Директор действительно, когда пришла на работу, завезла свою мебель. Она писала заявление разрешить пользоваться своими вещами. Навскидку вам не скажу, какие вещи были в этом перечне. На следующей неделе мы отправим в Хорошево материальную группу и проведем внеплановую инвентаризационную проверку", – сообщила Бабельчук.

По данным районного управления образования, директором школы является Ирина Гусь, она возглавляет учебное заведение с 2015 года. В Хорошевской школе обучаются 280 учеников, в том числе 127 учеников начальной школы, 134 - средней школы и 15 старшеклассников.

Напомним, ранее на этой неделе в Ровенской области жители села Млынов подрались с полицией из-за закрытия местной гимназии.


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