Минздрав сообщил о болезни, от которой страдают более 2 миллионов украинцев

Минздрав бьет тревогу – в Украине почти 12 миллионов человек страдают гипертонией. И это по статистике те, кто о своем диагнозе знают и принимают лекарства, чтобы купировать приступы.

Но неутешительные данные медиков отмечают – гипертонию диагностируют также и у молодежи, которая к врачам идет неохотно. Гипертония, которая в ХХ веке считалась «болезнью стариков», стремительно молодеет – по данным Минздрава, от нее страдает 12 миллионов украинцев, еще четыре миллиона просто не знают о своем диагнозе. При этом, добрая часть болеющих – люди до 32 лет.

В практике врачей-кардиологов все чаще встречаются люди, пережившие инфаркт уже в 21 год, 25 лет, 27 лет. Есть и те, кто перенес сложные кардиологические операции уже в 32 года. Потенциальными пациентами также являются мужчины 40-45 лет и женщины 45-50 лет.

Шансов на гипертонию добавляет нерегулярное питание, избыточное потребление соли, малоподвижный образ жизни, недосып, хроническая усталость, нездоровые привычки. Именно эти факторы могут повлечь за собой даже смерть.