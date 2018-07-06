В таиландской пещере, где спасают 12 детей, погиб дайвер

Водолаз задохнулся под водой, потеряв ориентировку в тоннелях.

Отставной военный водолаз тайского спецназа, который принимал участие в операции по спасению заблокированных детей из пещеры на севере Таиланда, погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

"Бывший боевой пловец, который в качестве волонтера помогал в спасении детей, погиб прошлой ночью около 02:00", - сказал журналистам вице-губернатор провинции Чианг Рай Пассаком Бунялук.

Погибший потерял ориентировку, возвращаясь из пещеры, где находятся дети, доставив туда баллоны с кислородом, и скончался от нехватки кислорода в своем снаряжении.

В сообщениях отмечается, что гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей под водой. Командир боевых пловцов спецназа Таиланда заявил, что при выводе детей будет проявлена особая осторожность.

Напомним, 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированы в пещере в результате наводнения. Операция по их выводу на поверхность разрабатывается, наиболее вероятным способом эвакуации считают подводный, поскольку в противном случае спада воды придется ждать несколько месяцев. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.