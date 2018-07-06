Мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов в Бердянске
Подозреваемый задержан, пострадавших нет.
Сегодня ночью 6 июня в центре Бердянска Запорожской области неизвестный мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов, бросив туда гранату. Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.
Инцидент произошел около часа ночи на ул. Университетской.
"По имеющейся у нас информации, мужчина на вид лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов. Как сообщают очевидцы, злоумышленник кинул в помещение какой-то предмет похожий на гранату и убежал", - сообщает издание.
Подозреваемый был задержан полицией. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, ранее в этом году залы игровых автоматов подверглись погромам в Киеве, Львове и Одессе.
Деятельность залов является незаконной, так как в Украине запрещены азартные игры. В декабре 2017 года министр МВД Украины Арсен Аваков распорядился закрыть все игорные учреждения в течение недели, однако этого не произошло.
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Общество
06.07.2018 10:13