Мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов в Бердянске

Подозреваемый задержан, пострадавших нет.

Сегодня ночью 6 июня в центре Бердянска Запорожской области неизвестный мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов, бросив туда гранату. Об этом сообщает местный сайт pro.berdyansk.

Инцидент произошел около часа ночи на ул. Университетской.

"По имеющейся у нас информации, мужчина на вид лет 30 пытался взорвать зал игровых автоматов. Как сообщают очевидцы, злоумышленник кинул в помещение какой-то предмет похожий на гранату и убежал", - сообщает издание.

Подозреваемый был задержан полицией. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, ранее в этом году залы игровых автоматов подверглись погромам в Киеве , Львове и Одессе.