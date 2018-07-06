В Славянске произошел пожар на центральном рынке, пострадали два человека

Они отравились угарным газом и были госпитализированы.

Утром в пятницу, 6 июля, в Славянске (Донецкая область) произошел пожар на центральном рынке, в результате которого пострадали два человека. Они надышались дымом и были госпитализированы.

Об этом сообщила пресс-служба донецкого облуправления ГосЧС.

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре поступило в 6:23. В течение часа с небольшим огонь удалось потушить.

В результате пожара уничтожены перекрытия на площади 117 кв. м., вещи и бытовая техника.

Пострадавшие сами обратились к врачам, их забрали в городскую больницу №1 города Славянска с предварительным диагнозом "отравление угарным газом". Они находятся в удовлетворительном состоянии.

Причина возникновения пожара и размер убытков устанавливаются.