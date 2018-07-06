В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"

Лидер религиозного культа ответственен за теракт в токийском метро 1995 года.

В Японии казнили основателя секты "Аум Синрике"
Фото: japantimes.co.jp

В Японии казнили через повешение основателя секты "Аум Синрике" Секи Асахару и шестерых других участников секты, сообщает Reuters.

Асахару признан виновным в атаке с использованием зарина в токийском метро в 1995 году, при которой погибли 13 человек.

Настоящее имя Асахары - Чизуо Матсумото, его казнили через повешение в тюрьме в Токио в пятницу, 6 июля. Преступнику было 63 года.

По данным "Би-Би-Си", казнь других участников секты отложена до окончания всех апелляционных процедур, которые, как ожидается, закончатся в январе 2019 года.

20 марта 1995 года члены секты "Аум Синрике" оставили проколотые мешки с зарином на станции метро в Токио. Токсин поразил жертв в считанные секунды, 13 человек погибли на месте, другие получили необратимые повреждения.

Напомним, в Великобритании обнаружены двое людей, отравленных нервно-паралитическим агентом "Новичок". По данным полиции, пострадавшие прикасались к отравленному предмету, предположительно - шприцу или игле, с помощью которой "Новичком" в марте этого года отравили Сергея и Юлию Скрипалей.


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