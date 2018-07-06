Пропавшую под Днепром школьницу нашли зверски убитой
Сегодня, 5 июля, было обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей накануне, к числа.
В поисках девочки были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от ножевых ранений. При этом местное издание 5692.com.ua сообщает, что их было шесть. Факта изнасилования не зафиксировано. Сейчас полиция принимает все меры, направленные на раскрытие этого преступления. Продолжается следствие. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.
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06.07.2018 09:31