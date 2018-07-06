Пропавшую под Днепром школьницу нашли зверски убитой

нацполиция украины

Сегодня, 5 июля, было обнаружено тело 13-летней девочки, пропавшей накануне, к числа.

В поисках девочки были задействованы работники всех подразделений полиции, кинологи, курсанты, а также волонтеры и горожане. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть девочки наступила от ножевых ранений. При этом местное издание 5692.com.ua сообщает, что их было шесть. Факта изнасилования не зафиксировано. Сейчас полиция принимает все меры, направленные на раскрытие этого преступления. Продолжается следствие. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 115 (умышленное убийство).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Источник: УНИАН


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентрВ Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
Блок рекламы


Похожие новости
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
В здании Центробанка в Москве нашли тело инкассатора с простреленной головойВ здании Центробанка в Москве нашли тело инкассатора с простреленной головой
В Киеве на станции "Дарница" на крыше вагона-цементовоза нашли тело мужчиныВ Киеве на станции "Дарница" на крыше вагона-цементовоза нашли тело мужчины
На рынке в Новой Каховке нашли самодельное взрывное устройствоНа рынке в Новой Каховке нашли самодельное взрывное устройство
Под балконом жилого дома в центре Харькова нашли гранату РГД-5 с запаломПод балконом жилого дома в центре Харькова нашли гранату РГД-5 с запалом
В Быковняском лесу в Киеве нашли 114 артснарядов времен Второй мировойВ Быковняском лесу в Киеве нашли 114 артснарядов времен Второй мировой
У 64-летнего "черного археолога" в Харьковской области нашли арсенал оружия времен Второй мировойУ 64-летнего "черного археолога" в Харьковской области нашли арсенал оружия времен Второй мировой
В Борисполе нашли посылку с 5 кг кокаинаВ Борисполе нашли посылку с 5 кг кокаина
Начальника райотдела полиции в Херсонской области нашли мертвымНачальника райотдела полиции в Херсонской области нашли мертвым
13-летний мальчик и его учитель нашли клад Гарольда I Синезубого13-летний мальчик и его учитель нашли клад Гарольда I Синезубого
Последние новости
Подгружаем последние новости