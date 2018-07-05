В Харькове взорвался автомобиль гендиректора фармацевтической компании

По предварительной информации, пострадавших нет.

В четверг вечером в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде все живы", - сообщил источник.

По информации другого источника, люди, которые были в машине, получили легкие телесные повреждения.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области информацию о взрыве в машине подтвердили.

"Был взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе областного главка полиции.