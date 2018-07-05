В Харькове взорвался автомобиль гендиректора фармацевтической компании
По предварительной информации, пострадавших нет.
В четверг вечером в Харькове произошел взрыв автомобиля гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде все живы", - сообщил источник.
По информации другого источника, люди, которые были в машине, получили легкие телесные повреждения.
В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области информацию о взрыве в машине подтвердили.
"Был взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе областного главка полиции.
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