Убийца троих контрабандистов оказался бывшим полицейским

Сумской суд взял бывшего правоохранителя под стражу без права на залог.

Убийца троих контрабандистов оказался бывшим полицейским
Фото: runews.su

Заречный районный суд Сум взял под стражу подозреваемого на 60 дней в убийстве троих мужчин. Об этом сообщила пресс-секретарь сумской прокуратуры Наталья Науменко на своей странице в Фейсбуке.

Задержанный - 41-летний Сергей Плющенко ранее работал в правоохранительных органах Краснопольского района, где и произошло убийство. Суд назначил ему меру пресечения без права на залог.

О втором задержанном известно, что ему 36 лет, официально он нигде не работает. Суд также взял его под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Заседание суда проходит в закрытом режиме.

Напомним, накануне в Сумкой области полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в убийстве трех жителей Запорожской области. Погибшие планировали контрабандой вывезти в РФ запчасти к сельскохозяйственной технике. Их тела нашли закопанными в поле, также полиция обнаружила заброшенные автомобили со следами стрельбы, окровавленную одежду, личные вещи и документы, свидетельствующие об умышленном убийстве.


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