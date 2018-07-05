Убийца троих контрабандистов оказался бывшим полицейским

Сумской суд взял бывшего правоохранителя под стражу без права на залог.

Заречный районный суд Сум взял под стражу подозреваемого на 60 дней в убийстве троих мужчин. Об этом сообщила пресс-секретарь сумской прокуратуры Наталья Науменко на своей странице в Фейсбуке.

Задержанный - 41-летний Сергей Плющенко ранее работал в правоохранительных органах Краснопольского района, где и произошло убийство. Суд назначил ему меру пресечения без права на залог.

О втором задержанном известно, что ему 36 лет, официально он нигде не работает. Суд также взял его под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Заседание суда проходит в закрытом режиме.