На Сырце в Киеве застрелили полицейского (обновлено)

Рассматривается версия убийства из корыстных мотивов.

На улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили человека.

Пресс-служба столичной полиции, что тело мужчины без признаков жизни обнаружила прохожая. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший был застрелен. Рядом нашли стрелянную гильзу.

Обстоятельства убийства устанавливает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и главка.

По неподтвержденным данным издания "Информатор", убитый мог быть сотрудником полиции. Мужчину застрелили в машине Hyundai.

Обновление 17:30. Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Украинские новости", что убитый является действующим сотрудником полиции.

Заместитель начальника Главного следственного управления полиции Киева Александр Пивовар в комментарии 112 каналу сообщил, что рассматривается версия об ограблении. "Мы можем сказать, что во время выстрелов автомобиль не двигался, водитель находился за рулем. Во время осмотра места происшествия мы не нашли мобильный телефон, который у него был. Об этом мы знаем точно. Поэтому у нас есть квалификация, которая указывает на корысные мотивы", - заявил он.