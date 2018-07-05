Полиция задержала мужчину, вымогавшего 350 тыс. долларов за якобы похищенных детей

24-летний мужчина до этого не имел проблем с законом.

Вымогателем 350 тыс. долларов за освобождение 20 детей оказался житель Ивано-Франковской области. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции на своей странице в Фейсбуке.

Работники киберполиции установили IP-адрес устройства, с которого поступило сообщение, и место его нахождения. Выяснилось, что информация была отправлена из Прикарпатья, поэтому к делу подключились оперативники Ивано-Франковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Фото: npu.gov.ua

Шантажистом оказался 24-летний ранее несудимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской области. По месту жительства мужа провели санкционированный обыск и изъяли его компьютерную технику и мобильный телефон.

Фото: npu.gov.ua

Во время общения с оперативниками внутренней безопасности полиции мужчина признался, что с целью наживы решил прибегнуть к афере: через службу розыска узнал имена детей, пропавших без вести, и отметил их в своем сообщении. Для правдоподобности добавил звуковые файлы с криками детей, которые предварительно скачал из сети Интернет . Доказательства признание работники полиции нашли в почтовом ящике шантажиста.

Напомним, 1 июля неизвестный мужчина сообщил, что держит в заложниках более 20 детей, и потребовал за их освобождение 350 тыс. долларов США или эквивалент в криптовалюте. Мужчина угрожал нанести детям телесные повреждения.

По данному факту Главным следственным управлением НПУ было начато уголовное производство по ч.2 ст.147 (Захват заложников) и ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины. В настоящее время задержанного доставили в ГСУ НПУ. В ближайшее время будет дана окончательная правовая оценка его действиям и объявлено подозрение в совершении уголовного преступления.