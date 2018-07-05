На Сырце в Киеве застрелили человека
По неофициальным данным, убитый работал в полиции.
На улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили человека.
Пресс-служба столичной полиции, что тело мужчины без признаков жизни обнаружила прохожая. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший был застрелен. Рядом нашли стрелянную гильзу.
Обстоятельства убийства устанавливает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и главка.
По неподтвержденным данным издания "Информатор", убитый мог быть сотрудником полиции. Мужчину застрелили в машине Hyundai.
Напомним, 3 июля на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева произошло заказное убийство.
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05.07.2018 13:59