На Сырце в Киеве застрелили человека

По неофициальным данным, убитый работал в полиции.

На улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили человека.

Пресс-служба столичной полиции, что тело мужчины без признаков жизни обнаружила прохожая. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший был застрелен. Рядом нашли стрелянную гильзу.

Обстоятельства убийства устанавливает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и главка.

По неподтвержденным данным издания "Информатор", убитый мог быть сотрудником полиции. Мужчину застрелили в машине Hyundai.

Напомним, 3 июля на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева произошло заказное убийство.


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