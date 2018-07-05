На Сырце в Киеве застрелили человека

По неофициальным данным, убитый работал в полиции.

На улице Щусева в Шевченковском районе Киева застрелили человека.

Пресс-служба столичной полиции, что тело мужчины без признаков жизни обнаружила прохожая. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший был застрелен. Рядом нашли стрелянную гильзу.

Обстоятельства убийства устанавливает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции и главка.

По неподтвержденным данным издания "Информатор", убитый мог быть сотрудником полиции. Мужчину застрелили в машине Hyundai.