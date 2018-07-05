В Киеве произошел пожар на комбинате "Прогресс"

В 13:38 пожарным удалось локализовать пожар, а в 14:59 - ликвидировать.

В Киеве на Соломенке горело здание комбината "Прогресс". Из-за возможного возгорания химикатов на складе ГосЧС присвоила пожару повышенный уровень опасности.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, пожар охватил крышу одного из зданий, огнем повреждены стена и 1200 кв. метров крыши. Клубы черного дыма были видны за несколько километров

Фото: dsns.gov.ua

На место происшествия работали 15 пожарных подрядов и 54 человека из личного состава. По предварительным данным, никто не пострадал, сотрудников комбината успели эвакуировать.

На территории участков комбината "Прогресс" находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника. Здесь постоянно ведется видеонаблюдение и дежурит военизированная охрана.

Около месяца назад, 13 июня, там проводили учения с привлечением подразделений ГосЧС Киева по ликвидации чрезвычайных ситуаций на производстве. Были отработаны ситуации предотвращение пожара и утечки аммиака на предприятии.

Напомним, ранее на этой неделе при пожаре на Подоле пострадал дом Вертипороха - архитектурная памятка столицы.


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