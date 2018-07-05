Суд отклонил апелляцию львовского организатора нападения на табор ромов

Апелляционный суд рассмотрит сегодня еще 4 апелляции по этому же делу.

Суд отклонил апелляцию львовского организатора нападения на табор ромов
Фото: скриншот видео

Апелляционный суд Львовской области 5 июля подтвердил арест без права залога подозреваемому в организации нападения на табор ромов во Львове 20-летнему Андрею Тычке. Об этом из зала суда сообщает Zaxid.net.

Подозреваемый обжаловал решение Пустомытовского районного суда о своем аресте на 60 суток, он просил разрешить внести залог, либо отпустить его под личное обязательство. Суд отказал в изменении меры пресечения, так как считает, что организатор нападения может скрыться от следствия или уничтожить какие-либо улики.

Заседание по делу еще одного подозреваемого - Ярослава Пужило - перенесли на понедельник, поскольку в суд из-за болезни не пришел его защитник.

Напомним, 25-26 июня Пустомытовский районный суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога шестерых подозреваемых в нападении и подозреваемого в организации нападения на табор ромов во Львове.

24 июня полицейские задержали 7 человек по подозрению в убийстве одного человека и ранении еще четверых в таборе во Львове. Шестеро задержанных оказались старшеклассниками из местных школ, из-за чего во всех школах города были организованы родительские собрания с просьбами внимательнее следить за досугом детей.


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