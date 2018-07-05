Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"

Финальный сезон выйдет уже этим летом.

В сети появился тизер шестого сезона популярного сериала "Карточный домик".

Ролик опубликован на канале YouTube.

Видео появилось вчера, 4 июля, когда в США отмечался День независимости/ В ролике появляется главная героиня Клэр Андервуд (Робин Райт), которая сидит в кресле Авраама Линкольна. При этом она говорит: "С Днем независимости… меня".

Отметим, что менее чем за сутки только в соцсети Facebook ролик собрал 1,1 млн просмотров, больше 42 тыс. "лайков", а также 10 тыс. репостов.

Напомним, "Карточный домик" - один из самых успешных проектов Netflix. Премьера первого сезона "Карточного домика" состоялась 1 февраля 2013 года, когда все 13 серий сезона были выложены онлайн. Сериал рассказывает о карьере конгрессмена от Демократической партии Фрэнка Андервуда на фоне интриг в американской администрации. Главный герой в итоге становится президентом США . "Карточный домик" является римейком одноименного британского сериала 1990 года о политической среде во время работы Маргарэт Тэтчер на посту премьер-министра.

"Карточный домик" номинирован на 9 премий "Эмми", в том числе в категориях "Лучший драматический сериал" и "Лучшая режиссура", в которой выдвинули Дэвида Финчера, снявшего для "Домика" две первые серии. Финчер также является продюсером сериала.