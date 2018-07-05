В Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту
Парня поразила дуга высоковольтной линии напряжением почти 10 тыс. вольт.
В Барышевке Киевской области 15-летний парень трагически погиб от поражения электрическим током при попытке сфотографироваться на железнодорожном мосту.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"На месте происшествия спасателями установлено, что 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Там парня поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. вольт, и он упал на землю", - говорится в сообщении.
Спасатели перенесли пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам.
Парень получил ожоги паха и ног второй степени и открытую черепно - мозговую рану. Он скончался в реанимации.
Напомним, ранее в Житомирской области 10-летнего мальчика ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда.
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Общество
05.07.2018 10:14