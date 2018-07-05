В Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту

Парня поразила дуга высоковольтной линии напряжением почти 10 тыс. вольт.

В Барышевке подросток погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту
Фото: facebook.com/pol.kievregion

В Барышевке Киевской области 15-летний парень трагически погиб от поражения электрическим током при попытке сфотографироваться на железнодорожном мосту.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На месте происшествия спасателями установлено, что 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. Там парня поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. вольт, и он упал на землю", - говорится в сообщении.

Спасатели перенесли пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам.

Парень получил ожоги паха и ног второй степени и открытую черепно - мозговую рану. Он скончался в реанимации.

Напомним, ранее в Житомирской области 10-летнего мальчика ударило током, когда он делал селфи на крыше поезда.


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