На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему 140 часов общественных работ.

В Иваничах Волынской области мужчина пришел в ЗАГС, чтобы подать заявление о браке, и украл мобильный телефон у работницы учреждения.

Об этом говорится в приговоре Иваничивского райсуда, передает "ВолиньPost".

Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Во время судебного заседания он сообщил, что в тот день пришел подать заявление о регистрации брака. На письменном столе в зале торжеств он увидел мобильный телефон, затем воспользовавшись отсутствием других людей, украл технику.

Телефон он выключил, а сим-карту выбросил, однако уже через неделю его нашли правоохранители.

Телефон принадлежал работнице ЗАГСа. Женщина обнаружила, что техника исчезла, уже после того, как клиент ушел. Однако после установления виновника телефон ей обещали вернуть, поэтому претензий у нее нет.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему 140 часов общественных работ.