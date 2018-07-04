В Херсонской области мать пыталась продать младенца, чтобы купить дом

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, чтобы приобрести дом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне", - говорится в сообщении.

По информации полиции, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами. Также она написала расписку, что отказывается от сына и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения ею средств за ребенка в сумме 210 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua
Известно, что женщина была ранее судима и вела асоциальный образ жизни. По ее словам, на полученные деньги она хотела приобрести дом.

"По факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ей будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и избрана в отношении нее меру пресечения. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Сейчас ребенок находится в областном детском доме.

Ранее сообщалось, что жительница Хмельницкого пыталась продать своих детей за $35 тыс.


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