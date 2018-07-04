В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле

Тройное убийство раскрыли в ходе спецоперации.

В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
Фото: Прес-служба прокуратури Сумської області

В Сумской области убили трех жителей Запорожской области, которые планировали контрабандой вывезти в РФ запчасти к сельскохозяйственной технике.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что в Краснопольском районе Сумской области 2 июля были обнаружены заброшенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT, в салоне которых были следы крови, а вблизи найдено 11 стреляных гильз. Во время осмотра транспортных средств изъяты документы, принадлежащие трем жителям Запорожской области.

В то же время в озере неподалеку с. Лозовое Краснопольского района обнаружено большое количество мужской одежды, в том числе с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы, которые имеют отношения к трем вышеупомянутым лицам.

Под процессуальным руководством прокуратуры Национальной полицией было начато спецоперацию с целью установления обстоятельств происшествия, а также выявление пропавших лиц и задержания причастных к возможному преступлению.

Как выяснилось в ходе следствия, трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 г.р., в тот день планировали перевезти вне пункта пропуска в Краснопольском районе на территорию РоSSийской Федерации запчасти к сельскохозяйственной технике. С 2 июля 2018 на связь с родственниками они не выходили.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 3 июля 2018 задержан 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин, в отношении которых собрано достаточно доказательств их причастности к исчезновению трех человек и завладения их имуществом.

Во время неотложного обыска в автомобилях УАЗ 452Д и Ауди 100, принадлежащих задержанным, выявлено три золотых и одну серебряную цепочки, принадлежавшие пропавшим, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одном автомобиле разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные потеки и наслоения крови.

Во время проведения обыска в домовладении одного из знакомых задержанного обнаружено и изъято запасные части к автотранспорту, которые предположительно перевозили пропавшие мужчины.

По результатам прочесывания территории 4 июля сначала были найдены 4 мобильных телефона, принадлежавших пропавшим, а около 18:00 вблизи пгт Краснополье обнаружены три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные на поле, усеянном подсолнечником.

Задержанным уже готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура будет настаивать на их содержании под стражей. Вместе с тем, устанавливаются другие лица, которые также могут быть причастны к убийству.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.


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