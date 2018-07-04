17 детей отравились в санатории в Барышевке Киевской области

Детей в тяжелом состоянии нет.

17 детей отравились в санатории в Барышевке Киевской области
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

В санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области вчера, 3 июля, отравились 17 детей.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган, передает УНН.

"Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет", - сообщил Горган.

Отмечается, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.

Как сообщалось, в Киевской области в частном детском лагере "Славутич" отравились 12 детей, один ребенок находится в коме. Дети попали в медицинский изолятор лагеря вечером в понедельник, 2 июля.

По данным Госпродпотребслужбы, причиной отравления детей стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подходил к концу 1 июля 2018.


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