Сын Тины Тернер покончил с собой

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Старший сын известной американской певицы Тины Тернер – Крейг Раймонд Тернер – покончил с собой.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Корреспондент.net

Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.

Прибывшие на место сотрудники полиции и медики констатировали смерть сына исполнительницы.

Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил ребенка.

Сама Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.


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