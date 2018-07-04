Сын Тины Тернер покончил с собой
Старший сын известной американской певицы Тины Тернер – Крейг Раймонд Тернер – покончил с собой.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает
Тело 59-летнего мужчины было найдено 3 июля в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.
Прибывшие на место сотрудники полиции и медики констатировали смерть сына исполнительницы.
Тернер родила Крэйга в 18 лет в отношениях с музыкантом Рэймондом Хиллом. Позднее она вышла замуж за музыканта Айка Тернера, который усыновил ребенка.
Сама Тина Тернер на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды.
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