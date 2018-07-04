?В Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банк

Проводятся следственные мероприятия.

Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, пытавшуюся ограбить частный "Ориент Финанс Банк", в которую входили трое граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте МВД Узбекистана.

Отмечается, что украинцы были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка.

"3 июля по поступившим документам в УВД Шайхантахурского района города Ташкента стало известно, что 16 мая с.г. граждане Республики Украины Ш.Б. и Б.В. в сговоре с ранее судимым А.С. открыли в банке Шайхантахурского района депозитные ячейки. Под этим предлогом они тщательно изучили этот банк и были задержаны сотрудниками внутренних дел при попытке вскрытии специальными инструментами ящиков завезённого из соседней Республики", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Таиланде задержали гражданина Украины по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов.