В Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банк

Проводятся следственные мероприятия.

?В Ташкенте задержали троих украинцев при попытке ограбить банк
Фото: СС0 Public Domain

Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, пытавшуюся ограбить частный "Ориент Финанс Банк", в которую входили трое граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте МВД Узбекистана.

Отмечается, что украинцы были задержаны при попытке вскрыть депозитные ячейки банка.

"3 июля по поступившим документам в УВД Шайхантахурского района города Ташкента стало известно, что 16 мая с.г. граждане Республики Украины Ш.Б. и Б.В. в сговоре с ранее судимым А.С. открыли в банке Шайхантахурского района депозитные ячейки. Под этим предлогом они тщательно изучили этот банк и были задержаны сотрудниками внутренних дел при попытке вскрытии специальными инструментами ящиков завезённого из соседней Республики", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, ранее в Таиланде задержали гражданина Украины по подозрению в краже $600 тыс. из банкоматов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
В Чернигове из-за ливня затопило около 20 улицВ Чернигове из-за ливня затопило около 20 улиц
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
В Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентрВ Киеве неизвестные со стрельбой ограбили конвертцентр
В Таиланде нашли потерявшихся в пещере подростков и их тренера
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве задержали преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсудаВ Киеве задержали преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда
Двух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской областиДвух подозреваемых в похищении бизнесмена из Житомира задержали в Киевской области
В "Жулянах" задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужаВ "Жулянах" задержали женщину, которая 13 лет скрывалась от суда за нападение на любовницу мужа
В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"В Киеве задержали организатора "метадоновых закладок"
Полицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетовПолицейские Киева задержали "серийного" грабителя супермаркетов
Столичного патрульного задержали за сбыт метамфетаминаСтоличного патрульного задержали за сбыт метамфетамина
Конвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в КиевеКонвоира, который помог сбежать "брачному аферисту", задержали в Киеве
В Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартирВ Киеве задержали домушника, на счету которого минимум десять квартир
В Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцуВ Кривом Роге задержали серийного насильника и убийцу
Рано утром в Киеве взорвали отделение Ощадбанка
Последние новости
Подгружаем последние новости