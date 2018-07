Режиссер "Игры престолов" снимет приквел к "Клану Сопрано"

Рабочее название картины - "Святые Ньюарка".

Американский режиссер Алан Тейлор работает над приквелом сериала "Клан Сопрано", рабочим названием которого указывается "Святые Ньюарка" (The Many Saints of Newark).

Об этом сообщает The Independent.

По сценарию, действие нового сериала разворачивается в 1960 годы во время волнений в Нью-Джерси. Какие персонажи оригинального "Клана Сопрано" появятся в "Святых Ньюарка", пока неизвестно. Большинство героев криминально-драматического сериала в 1960 годы были детьми или еще не родились.

"Клан Сопрано" - культовый американский криминально-драматический телесериал, транслировавшийся на канале HBO. В нем рассказывается о Тони Сопрано (актер Джеймс Гандольфини) - боссе мафии из северного Нью-Джерси.

С самого начала трансляции в 1999 году сериал приобрел широкую популярность и вызвал бурную реакцию критиков из-за его принципиально нового подхода к описанию жизни мафии, американской семьи, проблем итало-американского сообщества в США , эффектов насилия над человеческим духом и границами того, что общество считает моралью.

Тейлор снимал девять эпизодов оригинального сериала, среди которых серии первого и последнего сезонов, а также эпизоды сериалов "Игра престолов", "Безумцы", "Секс в большом городе" и "Подпольная империя".

