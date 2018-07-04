В Херсоне полиция изъяла наркотики на миллион гривен

Задержана преступная группа, продававшая амфетамин через "закладки".

В Херсоне полиция задержала группу преступников, продававших наркотики через мессенджер Telegram. У задержанных изъяты наркотические вещества на сумму около 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Информацию о лицах, продающих наркотики путем закладок, полиция получила еще весной. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что к распространению психотропного вещества причастен 24-летний житель Корабельного района. Как выяснилось, мужчина заказывал и получал наркотики доставкой по почте из одной из Восточно-Азиатских стран.

Фото: npu.gov.ua

Для распространения особо опасного психотропного вещества PVP и амфетамина на территории области злоумышленник подобрал нескольких граждан. Он разработал соответствующую корпоративную систему защиты общения группы и прикрытия бесконтактного сбыта препарата через автоматизированные страницы месседжер. Преступная группа "рекламировала" свой товар на стенах зданий.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты пакеты с психотропным веществом, готовым для реализации, на сумму около миллиона гривен, денежные средства в сумме 27300 гривен, 2100 Евро, банковские карточки на имя участников группы, на которых хранились около 75000 гривен, полученных злонамеренным путем. Также правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых злоумышленники выходили на связь с потенциальными покупателями.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые экспертизы и следственные действия.

Напомним, в конце июня столичная полиция задержала организатора закладок метадона.


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