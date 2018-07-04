Госпродпотребслужба предварительно установила причину отравления детей в "Славутиче"

Тренеры воспитанников ДЮСШ дали детям йогурты, хранившиеся в ненадлежащих условиях.

Причиной отравления детей в оздоровительном лагере "Славутич" стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подходил к концу 1 июля 2018. Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

"В ходе эпидрасследования было установлено, что 30 июня тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов (срок потребления которых истекал 1 июля 2018), которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки ", - сообщает Госпродпотребслужба.

По данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 2 июля 2018 года в детском оздоровительном заведении "Славутич" находилось 226 детей. Среди них в сопровождении 3-х тренеров было 26 детей из г.. Киева и Киевской области, которые посещают ДЮСШ.

Было выяснено, что 30 июня, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок потребления которых истекал 1 июля 2018.

Среди 12 заболевших детей, которые являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ), по состоянию на 3 июля 2018 ухудшения состояния здоровья не регистрировалось. При этом специалисты отмечают, что они все питались в одной столовой.

Один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в "Охматдете". Среди пострадавших детей десятерых родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Материалы переданы в Национальной полиции.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, результаты лабораторных проб, взятых у пострадавших детей, ожидаются сегодня в течение дня.