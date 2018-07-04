Группу детей, отравившихся в "Славутиче", взяли под активный надзор
Пострадавших детей родители забрали в Киев.
В детском спортивном лагере "Славутич" под Киевом, где вчера массово отравились дети и один ребенок впал в кому, медики осмотрели всех детей, которые находились в контакте с больными.
Об этом в сообщила директор департамент здравоохранения Киевской ОГА Алла Арешкович, сообщает "112 Украина".
"Родители забрали детей домой, почти все они выехали в Киев. Списки осмотренных детей переданы вчера в КГГА, департамент здравоохранения, где со вчерашнего дня группу взяли под активный надзор", - рассказала Арешкович.
Сегодня днем ожидаются результаты лабораторных проб, взятых у детей. "По состоянию на утро, все пробы в работе. В течение этого дня возможно будут первые результаты, до конца суток можно будет узнать последствия", - сказала она.
Напомним, дети попали в медицинский изолятор лагеря вечером 2 июля. Группа школьников, которые приехали на подготовку к соревнованиям, приехали в лагерь 29 июня. Представители лагеря "Славутич" отрицают, что дети отравились в столовой. Уголовное производство по факту отравления детей расследует прокуратура.
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Общество
04.07.2018 07:31