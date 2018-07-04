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На металлургическом комбинате в Мариуполе обнаружен современный артиллерийский снаряд Пиротехники ГосЧС изъяли опасную находку. На территории ПАО "ММК им. Ильича" в Мариуполе 3 июля был обнаружен взрывоопасный предмет. На место происшествия были немедленно направлены пиротехнические подразделения, информирует пресс-центр ГУ ГосЧС в Донецкой области. Фото: donetsk.dsns.gov.ua "По прибытию на место вызова взрывоопасный предмет был идентифицирован как современный артиллерийский снаряд калибром 152 мм", - говорится в сообщении. Фото: donetsk.dsns.gov.ua Пиротехники ГосЧС изъяли опасную находку. В дальнейшем она будет уничтожена в установленном порядке.

LB.ua

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