В операции по спасению детей, найденных в тайской пещере, участвовал дайвер из Украины

Всеволод Коробов работает инструктором по дайвингу в городе Пхукет.

Дайвер из Украины Всеволод Коробов участвовал в спасательной операции в Таиланде, где 12 детей и их тренер оказались в затопленной пещере. Они провели там девять дней, пока к ним не добрались спасатели, передает ВВС-Украина.

По информации издания, Коробов работает инструктором по дайвингу в городе Пхукет. Во время спасательной операции он прошел сложный трехкилометровый участок в затопленной пещере.

Фото: ВВС-Україна

Дайвер рассказал, что он и его друг Максим прилетели в пещеру с пропавшими детьми 29 июня.

"Нашей задачей было научить тайских морских котиков нырять в таких сложных пещерах, поскольку выяснилось, что у них нет опыта такого погружения", - пояснил Коробов.

Он добавил, что местные военные включили его и его друга в спасательную команду.

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.

Министр внутренних дел Таиланда заявил, что найденных в пещере детей решили доставить на поверхность с помощью дайверов.

Известно, что все дети в стабильном состоянии, сегодня они получили воду, пищу с высоким содержанием белка и некоторые лекарства "в качестве превентивной меры". Несмотря на то, что никто из детей не умеет плавать, мальчикам придется пройти базовое обучение дайвингу, чтобы выбраться из пещеры по тому же сложному маршруту, по которому их нашли дайверы.

Одновременно спасатели продолжают откачивать воду, хотя это не дает ощутимого эффекта.