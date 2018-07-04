В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧС

За медицинской помощью никто не обращался.

В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧС
Фото: Кирилл Гальченко / metro.kharkov.ua

В Харькове в подземном переходе на станции метро "Победа" мужчина разбил колбу с неизвестным веществом, после чего сам вызвал спасателей.

Об этом сообщил помощник начальник Главного управления ГосЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, информирует Громадське радіо.

По словам мужчины, он обнаружил прозрачную емкость, возможно, со ртутью и нес ее сдать в лабораторию. Предварительно количество ртути - до 20 граммов.

"На место происшествия были направлены наши подразделения химиков - дозиметристов, также еще одно отделение на екоцистерне. За 40 минут было полностью ликвидировано загрязнение окружающей среды и воздуха в данном закрытом помещении. За медицинской помощью никто не обращался", - рассказал Лупандин.

Также он отметил, что во время происшествия у входа, где было разлито вещество, дежурили правоохранители и пускали людей через другой вход.

Сейчас с мужчиной общаются полицейские. Официальных сообщений отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области пока нет. Станция метро работает в штатном режиме.

Напомним, в мае в подвале жилого дома в Виннице обнаружили 8 кг ртути.


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